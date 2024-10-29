Крадуть українське зерно на окупованій Херсонщині: встановлено спільників гауляйтера сальдо
Київ • УНН
На тимчасово окупованій Херсонщині виявлено схему примусового викупу зерна у фермерів за заниженими цінами. Центр національного спротиву встановив причетність до схеми "фермера" Павла Козюби та інших спільників сальдо.
Встановлено спільників гауляйтера володимира сальдо, що крадуть українське зерно на ТОТ Херсонщини, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
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Як зазначили у Центрі, зрадник сальдо заробляє на краденому зерні. Завдяки зусиллям підпілля вдалося встановити його спільників.
"Схема проста, але цинічна: всі фермери на ТОТ змушені здавати зерно "державному оператору" за значно заниженими цінами. За це вони отримують субсидії, що посилює їхню залежність від окупантів. Далі ж цей фейковий "оператор" перепродає зерно структурам, наближеним до сальдо, а ті — за ринковими цінами. Різниця йде в кишені зрадника", - йдеться у повідомленні.
За даними Центру, серед головних посіпак — "фермер" павєл козюба, який наївно вважає, що уникне покарання. Проте підпілля знає кожен крок зрадників.
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