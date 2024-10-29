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Крадуть українське зерно на окупованій Херсонщині: встановлено спільників гауляйтера сальдо

Київ • УНН

 • 23966 перегляди

На тимчасово окупованій Херсонщині виявлено схему примусового викупу зерна у фермерів за заниженими цінами. Центр національного спротиву встановив причетність до схеми "фермера" Павла Козюби та інших спільників сальдо.

Крадуть українське зерно на окупованій Херсонщині: встановлено спільників гауляйтера сальдо

Встановлено спільників гауляйтера володимира сальдо, що крадуть українське зерно на ТОТ Херсонщини, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Як зазначили у Центрі, зрадник сальдо заробляє на краденому зерні. Завдяки зусиллям підпілля вдалося встановити його спільників.

"Схема проста, але цинічна: всі фермери на ТОТ змушені здавати зерно "державному оператору" за значно заниженими цінами. За це вони отримують субсидії, що посилює їхню залежність від окупантів. Далі ж цей фейковий "оператор" перепродає зерно структурам, наближеним до сальдо, а ті — за ринковими цінами. Різниця йде в кишені зрадника", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру, серед головних посіпак — "фермер" павєл козюба, який наївно вважає, що уникне покарання. Проте підпілля знає кожен крок зрадників.

Окупанти вивозять українських школярів з Херсонщини до тули під виглядом "навчання" - Спротив27.10.24, 05:17 • 104009 переглядiв

Антоніна Туманова

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