Окупанти вивозять українських школярів з Херсонщини до тули під виглядом "навчання" - Спротив
Київ • УНН
Близько 100 школярів з окупованої Херсонщини відправлені до Тули на "університетські зміни". рф продовжує системну стратегію асиміляції української молоді через "оздоровлення" та агітацію до вступу в російські ВНЗ.
Окупаційні сили продовжують активні спроби вплинути на українських дітей з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Нещодавно близько 100 школярів із Херсонщини були відправлені до тули на так звані "університетські зміни", які передбачають агітацію до вступу у російські вищі навчальні заклади. Цей захід є частиною системної стратегії асиміляції української молоді, яка має на меті використання її як трудового ресурсу в терористичній країні.
Крім того, на території агресора вже розпочато організацію вивозу українських дітей під виглядом "оздоровлення" під час канікул.
Міжнародна спільнота повинна визнати ці дії як злочини проти людяності і вжити термінових заходів для їх припинення.
росіяни вербують молодь з окупованих територій України для на заводи зі збирання “шахедів” - Центр нацспротиву 09.05.24, 16:28 • 18071 перегляд