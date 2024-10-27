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Окупанти вивозять українських школярів з Херсонщини до тули під виглядом "навчання" - Спротив

Київ • УНН

 • 104009 перегляди

Близько 100 школярів з окупованої Херсонщини відправлені до Тули на "університетські зміни". рф продовжує системну стратегію асиміляції української молоді через "оздоровлення" та агітацію до вступу в російські ВНЗ.

Окупанти вивозять українських школярів з Херсонщини до тули під виглядом "навчання" - Спротив

Окупаційні сили продовжують активні спроби вплинути на українських дітей з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Нещодавно близько 100 школярів із Херсонщини були відправлені до тули на так звані "університетські зміни", які передбачають агітацію до вступу у російські вищі навчальні заклади. Цей захід є частиною системної стратегії асиміляції української молоді, яка має на меті використання її як трудового ресурсу в терористичній країні.

Крім того, на території агресора вже розпочато організацію вивозу українських дітей під виглядом "оздоровлення" під час канікул.

Міжнародна спільнота повинна визнати ці дії як злочини проти людяності і вжити термінових заходів для їх припинення.

росіяни вербують молодь з окупованих територій України для на заводи зі збирання “шахедів” - Центр нацспротиву 09.05.24, 16:28 • 18071 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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