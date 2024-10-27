Оккупанты вывозят украинских школьников с Херсонщины в тулу под видом "обучения" - Сопротивление
Киев • УНН
Около 100 школьников из оккупированной Херсонщины отправлены в тулу на "университетские смены". рф продолжает системную стратегию ассимиляции украинской молодежи через "оздоровление" и агитацию к поступлению в российские вузы.
Оккупационные силы продолжают активные попытки повлиять на украинских детей с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Недавно около 100 школьников из Херсонщины были отправлены в тулу на так называемые "университетские смены", которые предусматривают агитацию к поступлению в российские высшие учебные заведения. Это мероприятие является частью системной стратегии ассимиляции украинской молодежи, которая имеет целью использование ее как трудового ресурса в террористической стране.
Кроме того, на территории агрессора уже начата организация вывоза украинских детей под видом "оздоровления" во время каникул.
Международное сообщество должно признать эти действия как преступления против человечности и принять срочные меры для их прекращения.
россияне вербуют молодежь с оккупированных территорий Украины для на заводы по сборке "шахедов" - Центр нацсопротивления9 мая 2024, 13:28 • 17885 просмотров