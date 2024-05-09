россияне вербуют молодежь с оккупированных территорий Украины для на заводы по сборке "шахедов" - Центр нацсопротивления

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  28543 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  100300 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  102926 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  129426 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  126763 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131037 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121208 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167635 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150467 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149639 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Новости по теме
россияне вербуют молодежь с оккупированных территорий Украины для на заводы по сборке "шахедов" - Центр нацсопротивления

россияне вербуют молодежь с оккупированных территорий Украины для на заводы по сборке "шахедов" - Центр нацсопротивления

  •  5499 просмотра
Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за закона об "иностранных агентах"

Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за закона об "иностранных агентах"

  •  4345 просмотра
Монумент неидентифицированным защитникам на мемориальном кладбище построят в виде рыцаря в доспехах

Монумент неидентифицированным защитникам на мемориальном кладбище построят в виде рыцаря в доспехах

  •  5593 просмотра
Расстрелял гражданский автомобиль в Гостомеле: идентифицирован еще один военнослужащий рф

Расстрелял гражданский автомобиль в Гостомеле: идентифицирован еще один военнослужащий рф

  •  6708 просмотра
Зеленский о встрече с Мецолой: работаем вместе, чтобы укрепить наши позиции для защиты жизни

Зеленский о встрече с Мецолой: работаем вместе, чтобы укрепить наши позиции для защиты жизни

  •  6659 просмотра
СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Херсонской области

СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Херсонской области

  •  6484 просмотра
В энергосистеме Украины дефицит: Киев планирует минимизировать вечернее освещение улиц

В энергосистеме Украины дефицит: Киев планирует минимизировать вечернее освещение улиц

  •  6525 просмотра
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
Эксклюзив

  •  28543 просмотра
Не соответствует национальным интересам: Британия не согласовала с ВОЗ договор о борьбе с пандемией

Не соответствует национальным интересам: Британия не согласовала с ВОЗ договор о борьбе с пандемией

  •  5543 просмотра
Председатель Европарламента выступает в сессионном зале ВР - нардепы

Председатель Европарламента выступает в сессионном зале ВР - нардепы

  •  8516 просмотра

Популярные

Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

  •  24386 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

  •  102141 просмотра
Петр Павел: Украина получит первую партию артснарядов от союзников в июне

Петр Павел: Украина получит первую партию артснарядов от союзников в июне

  •  39298 просмотра
На фронте произошло 146 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 146 боевых столкновений - Генштаб

  •  28675 просмотра
Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб

  •  121646 просмотра

Публикации

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

  •  102141 просмотра
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  258451 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  297034 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  294590 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  402794 просмотра

россияне вербуют молодежь с оккупированных территорий Украины для на заводы по сборке "шахедов" - Центр нацсопротивления

На оккупированных территориях кремль вербует украинских студентов, в том числе несовершеннолетних, для стажировки на заводе в россии, который собирает иранские беспилотники-камикадзе.

Общество •   •  5499 просмотра
россияне вербуют молодежь с оккупированных территорий Украины для на заводы по сборке "шахедов" - Центр нацсопротивления

Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за закона об "иностранных агентах"

Посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили подал в отставку из-за противоречивого закона об иностранных агентах, который обострил отношения Грузии с европейскими партнерами и чрезвычайно усложнил его миссию.

Новости Мира •   •  4345 просмотра
Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за закона об "иностранных агентах"

Монумент неидентифицированным защитникам на мемориальном кладбище построят в виде рыцаря в доспехах

Архитекторы Национального военного мемориального кладбища в Украине решили, что памятник неизвестным защитникам должен иметь вид рыцаря в доспехах, отказавшись от более традиционного образа с использованием пустого шлема.

Общество •   •  5593 просмотра
Монумент неидентифицированным защитникам на мемориальном кладбище построят в виде рыцаря в доспехах

Расстрелял гражданский автомобиль в Гостомеле: идентифицирован еще один военнослужащий рф

Идентифицирован очередной российский военнослужащий, который в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле вместе с другими росгвардейцами открыл огонь по гражданскому автомобилю.

Война •   •  6708 просмотра
Расстрелял гражданский автомобиль в Гостомеле: идентифицирован еще один военнослужащий рф

Зеленский о встрече с Мецолой: работаем вместе, чтобы укрепить наши позиции для защиты жизни

Президент Зеленский и Президент Европейского Парламента Мекола встретились в Киеве, чтобы максимизировать усилия для защиты жизни в Украине и Европе от продолжающегося вторжения и атак России.

политика •   •  6659 просмотра
Зеленский о встрече с Мецолой: работаем вместе, чтобы укрепить наши позиции для защиты жизни

СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Херсонской области

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении иподиакону УПЦ (МП) в Херсоне, который агитировал за присоединение региона к России, раскрасил в российские цвета въездную стелу и агитировал верующих поддержать псевдореферендум.

Война •   •  6484 просмотра
СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Херсонской области

В энергосистеме Украины дефицит: Киев планирует минимизировать вечернее освещение улиц

Из-за дефицита электроэнергии Киев планирует уменьшить яркость уличного освещения минимум на 20%, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, сохранив при этом электроснабжение в жилых домах.

Экономика •   •  6525 просмотра
В энергосистеме Украины дефицит: Киев планирует минимизировать вечернее освещение улиц

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Руководитель Аппарата Верховной Рады предложил предоставить служебное жилье работникам Аппарата Верховной Рады путем внесения изменений в постановление Кабинета министров о служебных жилых помещениях.

политика •   •  28543 просмотра
Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Не соответствует национальным интересам: Британия не согласовала с ВОЗ договор о борьбе с пандемией

Великобритания отказывается подписывать договор о глобальной пандемии с ВОЗ, ссылаясь на беспокойство относительно необходимости отказаться от пятой части своих вакцин.

Здоровье •   •  5543 просмотра
Не соответствует национальным интересам: Британия не согласовала с ВОЗ договор о борьбе с пандемией

Председатель Европарламента выступает в сессионном зале ВР - нардепы

После окончания воздушной тревоги Президент Европейского парламента Роберта Мецола начала речь в сессионном зале Верховной Рады Украины в День Европы.

Война •   •  8516 просмотра
Председатель Европарламента выступает в сессионном зале ВР - нардепы