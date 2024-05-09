россияне вербуют молодежь с оккупированных территорий Украины для на заводы по сборке "шахедов" - Центр нацсопротивления

кремль создал сеть псевдоволонтерских движений, которые контролируют молодежь и приобщают ее к политике москвы. Сейчас одна из таких организаций вербует студентов на стажировку на заводе, где собирают дроны-камикадзе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

В Сопротивлении говорят, что прокремлевская организация "движение первых" (движение первых) с первых дней оккупации действует на временно захваченных территориях Украины. Это движение добровольно-принудительно пополняет свои ряды студентами захваченных вузов, а сам процесс курируют "волонтеры" из рф с помощью оккупационных администраций.

Сейчас движение вербует студентов на "стажировку" в Алабуге, где производят иранские БПЛА "Шахеды". Саму вербовку путиньюгенды называют конкурсом, а получение работы - победой - заявили в Центре нацсопротивления.

Оккупанты провели милитаристский форум среди подростков в Мариуполе - Центр нацсопротивления

Отмечается, что оккупанты вербуют студентов от 16 лет, то есть речь идет о привлечении несовершеннолетних к работе на российский ВПК. Также можно получить работу уборщика или на кухне.

Фактически россияне планируют использовать гуманитарный кризис на ВОТ, чтобы вербовать украинцев к работе на войну против их родины.

Напомним



Ранее в Центре национального сопротивления заявили, что россияне привлекли несовершеннолетних, в том числе детей, вывезенных с оккупированных украинских территорий, к производству иранских беспилотников-камикадзе "шахед" в Татарстане.