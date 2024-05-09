росіяни вербують молодь з окупованих територій України для на заводи зі збирання “шахедів” - Центр нацспротиву
Київ • УНН
На окупованих територіях, кремль вербує українських студентів, у тому числі неповнолітніх, для стажування на заводі в росії, який збирає іранські безпілотники-камікадзе.
кремль створив мережу псевдоволонтерських рухів, які контролюють молодь та долучають її до політики москви. Наразі одна з таких організацій вербує студентів на стажування на заводі, де збирають дрони-камікадзе. Про це пише УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Деталі
У Спротиві кажуть, що прокремлівська організація "рух перших" (движение первых) з перших днів окупації діє на тимчасово захоплених територіях України. Цей рух добровільно-примусово поповнює свої ряди студентами захоплених внз, а сам процес курують "волонтери" з рф за допомогою окупаційних адміністрацій.
Наразі рух вербує студентів до "стажування" в Алабузі, де виробляють іранські БПЛА "шахеди". Саме вербування путін’юґенди називають конкурсом, а отримання роботи – перемогою
Окупанти провели мілітаристський форум серед підлітків у Маріуполі - Центр нацспротиву01.04.24, 16:26 • 19704 перегляди
Зазначається, що окупанти вербують студентів від 16 років, тобто йдеться про залучення неповнолітніх до роботи на російський ВПК. Також можна отримати роботу прибиральника чи на кухні.
Фактично росіяни планують використовувати гуманітарну кризу на ТОТ, аби вербувати українців до роботи на війну проти їх батьківщини.
Нагадаємо
Раніше у Центрі національного спротиву заявили, що росіяни залучили неповнолітніх, у тому числі дітей, вивезених з окупованих українських територій, до виробництва іранських безпілотників-камікадзе "шахед" у Татарстані.