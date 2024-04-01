Оккупанты провели милитаристский форум среди подростков в Мариуполе - Центр нацсопротивления

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МХП реализует комплексную программу реинтеграции под названием "МХП Поруч", которая предоставляет индивидуальную поддержку, включая лечение, реабилитацию, юридическую и психологическую помощь, социальную реинтеграцию, профессиональную адаптацию и предпринимательские инициативы для военнослужащих, ветеранов и их семей.
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Несмотря на санкции, российские миллиардеры заработали 18,3 миллиарда долларов с начала года, причем больше всего выросло состояние Андрея Мельниченко, соучредителя компаний "Еврохим" и СУЭК, на 5,29 миллиарда долларов.
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