Оккупанты провели милитаристский форум среди подростков в Мариуполе - Центр нацсопротивления

российские захватчики провели молодежный милитаристский форум "Роза Донбасса" во временно захваченном Мариуполе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что город, который был почти полностью уничтожен россиянами, используется врагом для распространения своей античеловеческой идеологии.

На форуме подросткам промывали мозги и героизировали военных преступников, которые и причастны к уничтожению города, - говорится в сообщении.

Напомним

россия принудительно депортирует украинских подростков с оккупированных территорий в Краснодарский край для обучения управлению беспилотниками.

На ВОТ враг развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам