На ВОТ враг развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам

Россия развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам. Враг создает эти "дома" в захваченных гостиничных помещениях, владельцы которых были вынуждены покинуть родной край. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В этих домах подросткам проходят лекции о вине Украины в войне, а также агитируют в поддержку оккупации.

Также, именно в "домах молодежи" враг ищет молодых людей, которые имеют склонность к коллаборационизму, в частности в этих пропагандистских пунктах идет набор в ряды "журналистов". проинформировали в ЦНС

Сейчас в захваченных регионах работают преимущественно российские журналисты, которые по заданию кремля создали ряд "медиа". Однако враг готовит местных кадров с нуля, обещая подросткам легкие деньги и славу в обмен на измену Родине.

На оккупированных территориях захватчики взялись "промывать мозги" детям в детсадах - ЦНС