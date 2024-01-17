На ВОТ враг развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам
По сообщениям, Россия создает "дома молодежи" в захваченных отелях по всей Украине, используя их как пропагандистские центры для индоктринации подростков о якобы вине Украины в войне и получения прооккупационной поддержки.
путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии - ISW
Президент России Путин работает над созданием условий для потенциальной будущей агрессии против стран Балтии с целью ослабить НАТО, говорится в отчете Института исследования войны. Эти агрессивные действия могут быть оправданы под видом "защиты соотечественников".
В россии второй раз за ночь заявили о сбитых ракетах и дронах над Белгородской областью
Министерство обороны России заявляет, что 17 января успешно перехватило четыре ракеты и два беспилотника над Белгородской областью, используя штатные системы противовоздушной обороны.
17 января: День детей-изобретателей, Международный день канатной дороги
17 января во всем мире отмечают День детского изобретательства, отмечая достижения юных изобретателей в истории. Это день также известен подачей первого патента на канатную дорогу в США в 1871 году.
Население Китая уменьшается второй год
Население Китая сокращается второй год подряд, уменьшившись на 2,08 миллиона человек до 1,40967 миллиарда в 2023 году, что может негативно повлиять на будущий экономический рост.
Украинские войска сбили 11 беспилотников во время ночной атаки на Одесскую область
Украинские военные сбили 11 беспилотников во время ночной атаки в Одесской области. Обломки и взрывная волна от нескольких беспилотников повредили здания и автомобили, в результате чего три человека получили ранения.
В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину
Беларусь включила в свою военную доктрину пункт о применении ядерного оружия, что отражает размещение Россией такого оружия на ее территории, согласно данным Института изучения войны (ISW). Однако вероятность ядерной эскалации остается крайне низкой.
США перехватили иранское оружие для хуситов у берегов Сомали
Военно-морские силы США перехватили у берегов Сомали судно, которое, как подозревается, перевозило иранское оружие для йеменских хуситов. Корабль, представлявший угрозу, был захвачен и потоплен; судьба 14 членов экипажа устанавливается.
В ЕС внесли в список террористов главаря ХАМАС
ЕС включил Яхью Синвара, лидера Хамаса, в список террористов. Это внесение блокирует все его средства и активы на территории ЕС.
Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Одессе возросло до трех человек
Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника в Одессе, в том числе женщина и девочка, сообщает областная военная администрация. Из пострадавшего дома пришлось срочно эвакуировать 130 гражданских лиц.