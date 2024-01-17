На ТОТ ворог розбудовує мережу “будинків молоді”, де промиває мізки українським підліткам
Київ • УНН
За повідомленнями, Росія створює "будинки молоді" в захоплених готелях по всій Україні, використовуючи їх як пропагандистські центри для індоктринації підлітків про нібито провину України у війні та отримання проокупаційної підтримки.
Росія розбудовує мережу "будинків молоді", де промиває мізки українським підліткам. Ворог створює ці "будинки" у захоплених готельних приміщеннях, власники яких були вимушені залишити рідний край. Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
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У цих будинках підліткам проходять лекції щодо вини України у війні, а також агітують на підтримку окупації.
Також, саме в "будинках молоді" ворог шукає молодих людей, які мають схильність до колабораціонізму, зокрема в цих пропагандистських пунктах йде набір до лав "журналістів".
Наразі в захоплених регіонах працюють переважно російські журналісти, які на задачу кремля створили низку "медіа". Проте ворог готує місцевих кадрів з нуля, обіцяючи підліткам легкі гроші та славу в обмін на зраду Батьківщини.
На окупованих територіях загарбники взялися "промивати мізки" дітям у дитсадках – ЦНС05.01.24, 09:27 • 22125 переглядiв