Воруют украинское зерно на оккупированной Херсонщине: установлены сообщники гауляйтера сальдо
Киев • УНН
На временно оккупированной Херсонщине выявлена схема принудительного выкупа зерна у фермеров по заниженным ценам. Центр национального сопротивления установил причастность к схеме "фермера" Павла Козюбы и других сообщников сальдо.
Установлены сообщники гауляйтера Владимира Салдо, которые воруют украинское зерно на ВОТ Херсонщины, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Как отметили в Центре, предатель сальдо зарабатывает на краденом зерне. Благодаря усилиям подполья удалось установить его сообщников.
«Схема проста, но цинична: все фермеры на ВОТ вынуждены сдавать зерно «государственному оператору» по значительно заниженным ценам. За это они получают субсидии, что усиливает их зависимость от оккупантов. Далее же этот фейковый «оператор» перепродает зерно структурам, приближенным к сальдо, а те - по рыночным ценам. Разница идет в карманы предателя», - говорится в сообщении.
По данным Центра, среди главных приспешников - «фермер» Павел Козюба, который наивно считает, что избежит наказания. Однако подполье знает каждый шаг предателей.
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