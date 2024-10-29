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Воруют украинское зерно на оккупированной Херсонщине: установлены сообщники гауляйтера сальдо

Воруют украинское зерно на оккупированной Херсонщине: установлены сообщники гауляйтера сальдо

Киев  •  УНН

15:50 • 8190 просмотра

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На временно оккупированной Херсонщине выявлена схема принудительного выкупа зерна у фермеров по заниженным ценам. Центр национального сопротивления установил причастность к схеме "фермера" Павла Козюбы и других сообщников сальдо.

Установлены сообщники гауляйтера Владимира Салдо, которые воруют украинское зерно на ВОТ Херсонщины, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Как отметили в Центре, предатель сальдо зарабатывает на краденом зерне. Благодаря усилиям подполья удалось установить его сообщников.

«Схема проста, но цинична: все фермеры на ВОТ вынуждены сдавать зерно «государственному оператору» по значительно заниженным ценам. За это они получают субсидии, что усиливает их зависимость от оккупантов. Далее же этот фейковый «оператор» перепродает зерно структурам, приближенным к сальдо, а те - по рыночным ценам. Разница идет в карманы предателя», - говорится в сообщении.

По данным Центра, среди главных приспешников - «фермер» Павел Козюба, который наивно считает, что избежит наказания. Однако подполье знает каждый шаг предателей.

Оккупанты вывозят украинских школьников с Херсонщины в тулу под видом "обучения" - Сопротивление27 октября 2024, 03:17 • 103797 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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