Оккупанты оставляют украинцев без лекарств на захваченных территориях - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины из аптек исчезают медикаменты. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что теперь базовые препараты можно найти только на черном рынке.

Причины: фиксированные цены без компенсаций - аптекам невыгодно продавать официально; лекарства - в первую очередь боевикам, гражданским - по остаточному принципу - говорится в сообщении.

В ЦНС называют это еще одним свидетельством провала оккупационной модели "жизни под россией".

Напомним

россияне массово отбирают жилье у жителей временно оккупированного Луганска. По фейковому "федеральному" закону жителям дали 30 дней на подачу документов лично - с паспортом рф. Иначе квартиры "переходят" к оккупационной администрации.

Также сообщалось, что оккупанты на Луганщине принуждают студентов профильных училищ к практике на местном протезном заводе. Это связано с потребностью в протезах для российских военных, которые возвращаются с войны без конечностей.

Оккупанты готовят масштабное разграбление украинских предприятий на Луганщине - ЦНС