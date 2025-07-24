Окупанти залишають українців без ліків на захоплених територіях - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України з аптек зникають медикаменти. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що тепер базові препарати можна знайти лише на чорному ринку.

Причини: фіксовані ціни без компенсацій - аптекам невигідно продавати офіційно; ліки - в першу чергу бойовикам, цивільним - за залишковим принципом - йдеться у повідомленні.

У ЦНС називають це ще одним свідченням провалу окупаційної моделі "життя під росією".

Нагадаємо

росіяни масово відбирають житло у мешканців тимчасово окупованого Луганська. За фейковим "федеральним" законом мешканцям дали 30 днів на подачу документів особисто - з паспортом рф. Інакше квартири "переходять" до окупаційної адміністрації.

Також повідомлялося, що окупанти на Луганщині примушують студентів профільних училищ до практики на місцевому протезному заводі. Це пов'язано з потребою у протезах для російських військових, які повертаються з війни без кінцівок.

Окупанти готують масштабний розграбунок українських підприємств на Луганщині - ЦНС