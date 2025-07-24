Окупанти залишають українців без ліків на захоплених територіях - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України з аптек зникають медикаменти, вони доступні лише на чорному ринку. Причиною є фіксовані ціни та пріоритетне забезпечення ліками бойовиків.
На тимчасово окупованих територіях України з аптек зникають медикаменти. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що тепер базові препарати можна знайти лише на чорному ринку.
Причини: фіксовані ціни без компенсацій - аптекам невигідно продавати офіційно; ліки - в першу чергу бойовикам, цивільним - за залишковим принципом
У ЦНС називають це ще одним свідченням провалу окупаційної моделі "життя під росією".
Нагадаємо
росіяни масово відбирають житло у мешканців тимчасово окупованого Луганська. За фейковим "федеральним" законом мешканцям дали 30 днів на подачу документів особисто - з паспортом рф. Інакше квартири "переходять" до окупаційної адміністрації.
Також повідомлялося, що окупанти на Луганщині примушують студентів профільних училищ до практики на місцевому протезному заводі. Це пов'язано з потребою у протезах для російських військових, які повертаються з війни без кінцівок.
Окупанти готують масштабний розграбунок українських підприємств на Луганщині - ЦНС22.07.25, 07:45 • 2650 переглядiв