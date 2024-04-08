Оккупанты ночью ударили по поселку Рясное на Харьковщине, из-за атак рф за сутки в области пятеро пострадавших

российские войска в ночь на 8 апреля ударили по поселку Рясное Богодуховского района Харьковской области, в результате чего повреждены дома, а также электросети. В результате вражеского удара модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30 по Харькову 7 апреля пострадали 5 человек, повреждены 19 домов. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

8 апреля 02:00 с. Рясное Богодуховского района. В результате ударов повреждены 4 частных дома, 4 многоквартирных дома барачного типа, а также электросети. Пострадавших нет. - написал Синегубов в соцсетях.

Также, по его словам, ночью в с. Липцы Харьковского района в результате вражеского обстрела был поврежден жилой дом. Без пострадавших.

7 апреля россияне ударили по Шевченковскому району Харькова из УМПБ Д-30. Пострадали 5 человек: 45-летний мужчина и четыре женщины 72, 46,37, 36 лет, у них острая реакция на стресс, а у 45-летнего мужчины осколочные ранения. повреждены 19 домов и 13 автомобилей.

В то же время, по словам Синегубова, вражеский взрыв от С-300 был в Индустриальном районе. Повреждены многоквартирные дома - 2, производственное предприятие - 1, автомобили - 10. Обошлось без пострадавших.

Всего, по данным главы ОВА, за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и др. Авиаударам подверглись н.п. Золочев, Малые Проходы, Волчанск, Берестовое, Харьков.

22:00 обстрел с. Казачья Лопань Харьковского района. Поврежден жилой дом и две постройки. Без пострадавших.

21:45 - 22:30 серия обстрелов с. Липцы Харьковского района, в районе Липецкой РЭС. Электроэнергия и мобильная связь отсутствуют. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



19:48 с. Кругляковка Купянского района. В результате обстрела КАБ горел жилой дом. Информация о пострадавших не поступала.



19:05 с. Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрела КАБ один дом разрушен, три дома повреждены и частично разрушено учебное заведение. Информация о пострадавших не поступала.



14:15 в г. Купянск артобстрел по открытой территории. Повреждены 10 частных домов. Без пострадавших.



12:42 в г. Дергачи Харьковского района попадание по открытой территории. Без пострадавших.



12:25 с. Колесниковка Купянского района. Состоялся вражеский обстрел из РСЗО в результате которого был поврежден частный дом. Без пострадавших.



7 апреля 11:55, состоялся вражеский обстрел КАБ пгт Золочев Богодуховского района. Попадание по открытой территории. Пострадавших не было.



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