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Над Кировоградской областью ночью уничтожили вражеский "шахед": в ОВА сообщили, что обошлось без последствий
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Бойцы ССО уничтожили бронетехнику и солдат рф
Еще плюс 890 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
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Силы ПВО ночью сбили 17 из 24 ударных дронов и ракету Х-59
В Одесской области "шахед" повредил АЗС и логистически-транспортный объект
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Оккупанты ночью ударили по поселку Рясное на Харьковщине, из-за атак рф за сутки в области пятеро пострадавших
российские войска ночью атаковали село Рясное Харьковской области, повредив жилые дома и электросети. В Харькове в результате вражеского обстрела 7 апреля 5 человек получили ранения и 19 домов были повреждены.
Над Кировоградской областью ночью уничтожили вражеский "шахед": в ОВА сообщили, что обошлось без последствий
17 вражеских беспилотников было уничтожено в украинском небе, в том числе над Кировоградской областью, без последствий, и 1 заградительный снаряд был сбит во время вражеского обстрела в Кировоградской области.
Армия рф ночью атаковала Никополь и громаду в Днепропетровской области, повреждено коммунальное предприятие - ОВА
Российские войска 8 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области в течение ночи, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повредив коммунальное предприятие, частный дом и автомобиль, но обошлось без жертв.
Три человека погибли, 3 ранены в результате удара рф из "Градов" на Запорожье - ОВА
3 человека погибли, 3 получили ранения в результате обстрела из "Градов" Пологовского района Запорожской области, на фоне 357 вражеских обстрелов 8 населенных пунктов.
Бойцы ССО уничтожили бронетехнику и солдат рф
Украинские спецназовцы уничтожили 2 боевые машины пехоты, 1 бронетранспортер и убили 9 и ранили 4 российских военнослужащих в Донецкой области, обнаружив вражескую бронетехнику и личный состав с помощью разведывательных беспилотников.
Еще плюс 890 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 448 400 человек личного состава и 7087 танков.
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 76 боевых столкновений на различных участках фронта, во время которых противник нанес 7 ракетных ударов, 104 авиаударов и 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Силы ПВО ночью сбили 17 из 24 ударных дронов и ракету Х-59
Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 17 из 24 российских ударных беспилотников и ракету Х-59.
В Одесской области "шахед" повредил АЗС и логистически-транспортный объект
В Одесской области во время ночной атаки беспилотник "шахед" повредил автозаправочную станцию и логистически-транспортный комплекс, но никто не пострадал.
Авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки украинские Воздушные силы нанесли 20 ударов по российским войскам, уничтожив пункт управления, 5 зенитно-ракетных комплексов, вышку связи и 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника.