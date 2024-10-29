Оккупанты находятся на расстоянии 2,5-3 километров от Купянска
Киев • УНН
Российские войска находятся на менее трех километров от Купянска Харьковской области. В городе остается более 2500 местных жителей, продолжается эвакуация населения.
Российские оккупанты находятся на расстоянии 2,5-3 км от Купянска на Харьковщине. Об этом сообщил начальник Купянской МВА Андрей Беседин в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"Враг фактически находится на расстоянии 2,5-3 км от города Купянск", - сказал Беседин.
На странице в Facebook Беседин отметил, что ситуация остается сложной.
Агрессор каждый день наносит удары по населенным пунктам громады, терроризируя местное население и уничтожая критическую инфраструктуру.
По его словам, продолжается общая эвакуация гражданского населения с левобережья Купянской громады.
Из-за разрушения критической инфраструктуры населенные пункты остаются без электричества, газо и водоснабжения. Ситуация безопасности сейчас не позволяет проводить там восстановительные работы. Ведем постоянную работу по информированию о возможности эвакуации в более безопасные регионы Украины
Он отметил, что в городе Купянск сейчас находится более 2500 местного населения. На левобережье остается более 1400 человек.
Дополнение
Народный депутат Марьяна Безуглая на днях утверждала, что российские оккупанты якобы зашли в Купянск.
Сегодня утром Генштаб сообщал, что на Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 13. Силы обороны отражали атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой.