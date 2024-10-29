Окупанти знаходяться на відстані 2,5-3 кілометрів від Куп’янська
Київ • УНН
Російські війська знаходяться на менше трьох кілометрів від Куп'янська Харківської області. У місті залишається понад 2500 місцевих жителів, триває евакуація населення.
Російські окупанти перебувають на відстані 2,5-3 км від Куп’янська на Харківщині. Про це повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"Ворог фактично знаходиться на відстані 2,5-3 км від міста Куп’янськ", - сказав Беседін.
На сторінці у Facebook Беседін зазначив, що ситуація залишається складною.
Агресор кожного дня завдає ударів по населених пунктах громади, тероризуючи місцеве населення й знищуючи критичну інфраструктуру.
За його словами, триває загальна евакуація цивільного населення з лівобережжя Куп'янської громади.
Через руйнування критичної інфраструктури населені пункти залишаються без електрики, газо та водопостачання. Безпекова ситуація зараз не дозволяє проводити там відновлювальні роботи. Ведемо постійну роботу з інформування про можливість евакуації до більш безпечних регіонів України
Він зазначив, що в місті Куп'янськ наразі перебуває понад 2500 місцевого населення. На лівобережжі залишається понад 1400 людей.
Доповнення
Народна депутатка Мар'яна Безугла днями стверджувала, що російські окупанти нібито зайшли в Купʼянськ.
Сьогодні вранці Генштаб повідомляв, що на Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.