Оккупанты на ВОТ Украины возрождают советскую практику принудительного труда несовершеннолетних - ЦНС
Киев • УНН
российская администрация на оккупированных территориях Украины создает "студотряды", привлекая к работе подростков от 14 лет. Это - наследие советской трудовой мобилизации, которое оккупанты используют из-за нехватки рабочей силы после принудительной мобилизации взрослого населения в армию рф.
На временно оккупированных территориях Украины российская администрация создает так называемые "студотряды", привлекая к работе подростков от 14 лет. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что под прикрытием "практики" или "стажировки" школьников отправляют на стройки, в сельское хозяйство, больницы, а также в органы оккупационной власти.
Это - наследие советской трудовой мобилизации, которое оккупанты используют из-за нехватки рабочей силы после принудительной мобилизации взрослого населения в армию РФ. Планируют даже изменить "законодательство", чтобы узаконить детский труд и стимулировать работодателей нанимать школьников
Там отмечают, что это является грубым нарушением международного права и Конвенции МОТ, а прекратить эти издевательства возможно только после деоккупации украинских земель.
Напомним
На временно оккупированных территориях российские инструкторы проводят курсы для молодежи, обучая их распознавать "нелояльных жителей" и составлять доносы. Особый акцент делается на подростках для расширения репрессивного аппарата.
