Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 46936 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 91280 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 145967 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 117501 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 85899 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 129834 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 129126 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106708 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73967 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126534 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Удар рф по Запорожью 10 августа: поврежден кризисный центр ЗАЭС11 августа, 14:20 • 5438 просмотра
Трамп заявил, что в эту пятницу едет к Путину в Россию11 августа, 15:45 • 12734 просмотра
Взаимное признание и без силовых операций: Армения и Азербайджан обнародовали текст мирного соглашенияPhoto11 августа, 16:15 • 14452 просмотра
Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"11 августа, 16:43 • 10052 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 10010 просмотра
Оккупанты на ВОТ Украины возрождают советскую практику принудительного труда несовершеннолетних - ЦНС

Киев • УНН

 • 192 просмотра

российская администрация на оккупированных территориях Украины создает "студотряды", привлекая к работе подростков от 14 лет. Это - наследие советской трудовой мобилизации, которое оккупанты используют из-за нехватки рабочей силы после принудительной мобилизации взрослого населения в армию рф.

Оккупанты на ВОТ Украины возрождают советскую практику принудительного труда несовершеннолетних - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российская администрация создает так называемые "студотряды", привлекая к работе подростков от 14 лет. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что под прикрытием "практики" или "стажировки" школьников отправляют на стройки, в сельское хозяйство, больницы, а также в органы оккупационной власти.

Это - наследие советской трудовой мобилизации, которое оккупанты используют из-за нехватки рабочей силы после принудительной мобилизации взрослого населения в армию РФ. Планируют даже изменить "законодательство", чтобы узаконить детский труд и стимулировать работодателей нанимать школьников

- говорится в сообщении ЦНС.

Там отмечают, что это является грубым нарушением международного права и Конвенции МОТ, а прекратить эти издевательства возможно только после деоккупации украинских земель.

Напомним

На временно оккупированных территориях российские инструкторы проводят курсы для молодежи, обучая их распознавать "нелояльных жителей" и составлять доносы. Особый акцент делается на подростках для расширения репрессивного аппарата.

На временно оккупированной территории Херсонщины родителей заставляют получать паспорта рф под угрозой отобрать детей31.07.25, 03:35 • 4843 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украина