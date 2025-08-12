Окупанти на ТОТ України відроджують радянську практику примусової праці неповнолітніх - ЦНС
Київ • УНН
російська адміністрація на окупованих територіях України створює "студотряди", залучаючи до роботи підлітків від 14 років. Це - спадок радянської трудової мобілізації, який окупанти використовують через нестачу робочої сили після примусової мобілізації дорослого населення в армію рф.
На тимчасово окупованих територіях України російська адміністрація створює так звані "студотряди", залучаючи до роботи підлітків від 14 років. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що під прикриттям "практики" чи "стажування" школярів відправляють на будівництва, у сільське господарство, лікарні, а також в органи окупаційної влади.
Це - спадок радянської трудової мобілізації, який окупанти використовують через нестачу робочої сили після примусової мобілізації дорослого населення в армію рф. Планують навіть змінити "законодавство", щоб узаконити дитячу працю та стимулювати роботодавців наймати школярів
Там наголошують, що це є грубим порушенням міжнародного права та Конвенції МОП, а припинити ці знущання можливо лише після деокупації українських земель.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях російські інструктори проводять курси для молоді, навчаючи їх розпізнавати "нелояльних мешканців" та складати доноси. Особливий акцент робиться на підлітках для розширення репресивного апарату.
