Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 46936 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 91283 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 145968 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 117502 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 85900 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 129834 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 129126 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 106708 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73967 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126534 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Окупанти на ТОТ України відроджують радянську практику примусової праці неповнолітніх - ЦНС

Київ • УНН

 • 194 перегляди

російська адміністрація на окупованих територіях України створює "студотряди", залучаючи до роботи підлітків від 14 років. Це - спадок радянської трудової мобілізації, який окупанти використовують через нестачу робочої сили після примусової мобілізації дорослого населення в армію рф.

Окупанти на ТОТ України відроджують радянську практику примусової праці неповнолітніх - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російська адміністрація створює так звані "студотряди", залучаючи до роботи підлітків від 14 років. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що під прикриттям "практики" чи "стажування" школярів відправляють на будівництва, у сільське господарство, лікарні, а також в органи окупаційної влади.

Це - спадок радянської трудової мобілізації, який окупанти використовують через нестачу робочої сили після примусової мобілізації дорослого населення в армію рф. Планують навіть змінити "законодавство", щоб узаконити дитячу працю та стимулювати роботодавців наймати школярів

- йдеться у повідомленні ЦНС.

Там наголошують, що це є грубим порушенням міжнародного права та Конвенції МОП, а припинити ці знущання можливо лише після деокупації українських земель.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях російські інструктори проводять курси для молоді, навчаючи їх розпізнавати "нелояльних мешканців" та складати доноси. Особливий акцент робиться на підлітках для розширення репресивного апарату.

На ТОТ Херсонщини батьків змушують отримувати паспорти рф під загрозою відібрати дітей 31.07.25, 03:35 • 4843 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна