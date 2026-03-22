Оккупанты на Херсонщине заставляют родителей платить за несуществующие школьные обеды - ЦНС

$43.9650.50
ukenru
21 марта, 12:15 • 19453 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 46882 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 45550 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 64859 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 91157 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 46857 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 43879 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 35371 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 54402 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29 • 21192 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
1.4м/с
85%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
УПЦ КП заявила об избрании нового патриарха, им стал архиепископ Сумской Никодим21 марта, 17:47 • 9478 просмотра
"Я рад, что он умер" - Трамп отреагировал на смерть экс-директора ФБР Мюллера, который вел в отношении него расследование21 марта, 18:27 • 10012 просмотра
Сийярто регулярно отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС - WP21 марта, 18:41 • 7936 просмотра
Госсекретарь США выразил соболезнования в связи со смертью патриарха ФиларетаVideo21 марта, 19:59 • 7042 просмотра
Сикорский раскритиковал Навроцкого за планы поддержать Орбана20:50 • 6740 просмотра
публикации
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 26338 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 26638 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 91157 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 54402 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 52351 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Белый дом
Израиль
Реклама
УНН Lite
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 15135 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 20351 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 20436 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 24407 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 22417 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Ланцет (барражирующий боеприпас)
The Washington Post

Оккупанты на Херсонщине заставляют родителей платить за несуществующие школьные обеды - ЦНС

Киев • УНН

 • 966 просмотра

На оккупированной Херсонщине россияне ввели онлайн-оплату за питание в школах. Несмотря на регулярные платежи, дети остаются голодными.

На временно оккупированной Херсонщине россияне внедряют онлайн-оплату за питание в школах, однако фактически заставляют родителей платить за услугу, которой не существует. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что несмотря на регулярные платежи на школьные счета, дети вообще не получают питания. Таким образом оккупационная администрация создает видимость "системы", которая работает только на бумаге.

Без еды оставляют не только старшеклассников, но и детей младших классов. Во многих случаях школьники проводят учебный день голодными. В результате родители вынуждены самостоятельно решать вопрос питания детей, несмотря на то, что уже оплачивают его через навязанную систему

- рассказывают в ЦНС.

Там добавляют, что фактически речь идет об очередной схеме сбора денег под видом "реформы", которая не имеет ничего общего с реальным обеспечением детей.

Напомним

Оккупанты на ВОТ Херсонщины отказывают местным в лечении, медучреждения переполнены ранеными россиянами.

Коллапс и гуманитарный кризис: на ВОТ Херсонщины массовые проблемы с электричеством и водоснабжением08.09.25, 02:04 • 5194 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Херсонская область