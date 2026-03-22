Оккупанты на Херсонщине заставляют родителей платить за несуществующие школьные обеды - ЦНС

На временно оккупированной Херсонщине россияне внедряют онлайн-оплату за питание в школах, однако фактически заставляют родителей платить за услугу, которой не существует. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что несмотря на регулярные платежи на школьные счета, дети вообще не получают питания. Таким образом оккупационная администрация создает видимость "системы", которая работает только на бумаге.

Без еды оставляют не только старшеклассников, но и детей младших классов. Во многих случаях школьники проводят учебный день голодными. В результате родители вынуждены самостоятельно решать вопрос питания детей, несмотря на то, что уже оплачивают его через навязанную систему - рассказывают в ЦНС.

Там добавляют, что фактически речь идет об очередной схеме сбора денег под видом "реформы", которая не имеет ничего общего с реальным обеспечением детей.

