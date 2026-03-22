Окупанти на Херсонщині змушують батьків платити за неіснуючі шкільні обіди - ЦНС

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни впроваджують онлайн-оплату за харчування у школах, однак фактично змушують батьків платити за послугу, якої не існує. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що попри регулярні платежі на шкільні рахунки, діти взагалі не отримують харчування. Таким чином окупаційна адміністрація створює видимість "системи", яка працює лише на папері.

Без їжі залишають не лише старшокласників, а й дітей молодших класів. У багатьох випадках школярі проводять навчальний день голодними. У результаті батьки змушені самостійно вирішувати питання харчування дітей, попри те, що вже оплачують його через нав’язану систему