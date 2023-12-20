Оккупанты дважды ударили по фермерскому хозяйству в Луганской области - ОВА

Враг активно обстреливает деоккупированную часть Луганской области. По поселку Невское войска рф ударили двумя ракетами. Попали по фермерскому хозяйству. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

То, что в целом касается ситуации на деоккупированных территориях: действительно, очень большое количество обстрелов. Больше ствольной артиллерии, больше из минометов. Только за вчера по Невскому, в центр населенного пункта, прилетело две ракеты и две - как раз по фермерскому хозяйству, по его остаткам. Но ребята очень мужественно защищают. Отбрасывают врага и все его нападения по всей линии фронта Луганской области - сказал Лисогор.

Детали

россияне постоянно пытаются выйти на границы Луганской области. Невское, Макеевка, Белогоровка, территория Серебрянского леса - под постоянными ударами захватчиков.

По словам главы ОВА, в Луганской области интенсивность боев постоянно растет. Враг бросает огромное количество личного состава по всей линии соприкосновения. Штурмы происходят при поддержке бронированной техники.

Напомним

Недавно стало известно, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне вербуют "кадетов" из фейкового учебно-воспитательного комплекса имени космонавта Г.Т. Берегового, надеясь воспитать лояльную боевую силу.

россияне на оккупированных территориях ищут украинцев, которые наносят патриотические лозунги на стены