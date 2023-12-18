россияне на оккупированных территориях ищут украинцев, которые наносят патриотические лозунги на стены

российские оккупанты провели рейд во временно оккупированном Луганске и Донецке для поиска украинцев, которые наносит патриотические лозунги на стенах и распространяет украинскую символику в регионе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

"россияне провели рейд в поисках патриотически настроенных украинцев на временно оккупированных территориях. В частности враг ищет тех, кто наносит патриотические лозунги на стенах и распространяет украинскую символику в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты провели обыски в Луганске и Донецке, а также проверяют тех, кто покупает баллончики для краски.

Напомним

российские оккупанты, вернувшиеся из Украины, жалуются, что им не выдают справки о ранениях или завышают категорию годности.