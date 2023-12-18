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rossiyane-na-okkupirovannikh-territoriyakh-ishchut-ukraintsev-kotorie-nanosyat-patrioticheskie-lozungi-na-steni

россияне на оккупированных территориях ищут украинцев, которые наносят патриотические лозунги на стены

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 17:07  •  12247 просмотра

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Российские силовики провели рейды в оккупированных Луганске и Донецке, ища украинцев, которые распространяют патриотическую символику и лозунги. Оккупанты проверяли тех, кто покупает баллончики с краской, которую используют для написания лозунгов.

российские оккупанты провели рейд во временно оккупированном Луганске и Донецке для поиска украинцев, которые наносит патриотические лозунги на стенах и распространяет украинскую символику в регионе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

"россияне провели рейд в поисках патриотически настроенных украинцев на временно оккупированных территориях. В частности враг ищет тех, кто наносит патриотические лозунги на стенах и распространяет украинскую символику в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты провели обыски в Луганске и Донецке, а также проверяют тех, кто покупает баллончики для краски.

Напомним

российские оккупанты, вернувшиеся из Украины, жалуются, что им не выдают справки о ранениях или завышают категорию годности.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
росіяни на окупованих територіях шукають українців, які наносять патріотичні гасла на стіни
Russians in the occupied territories are looking for Ukrainians who paint patriotic slogans on the walls
Новости по теме

россияне на оккупированных территориях ищут украинцев, которые наносят патриотические лозунги на стены

Российские силовики провели рейды в оккупированных Луганске и Донецке, ища украинцев, которые распространяют патриотическую символику и лозунги. Оккупанты проверяли тех, кто покупает баллончики с краской, которую используют для написания лозунгов.

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