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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 39993 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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Оккупанты дроном атаковали Дружковку: трое раненых

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Утром россияне атаковали Дружковку дроном, попав в промзону. Ранения получили трое гражданских в возрасте от 65 до 69 лет.

Оккупанты дроном атаковали Дружковку: трое раненых

Армия рф атаковала Дружковку дроном. Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, есть попадание в промзону, три человека получили ранения, передает УНН.

3 человека ранены в результате удара по Дружковке. Сегодня утром россияне атаковали город дроном, попали в промзону 

- сообщил Филашкин.

По словам председателя ОВА, ранения получили трое гражданских от 65 до 69 лет. Количество повреждений устанавливают.

Враг ударил по 3 населенным пунктам Донецкой области: по меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен03.05.25, 20:17 • 5266 просмотров

Антонина Туманова

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