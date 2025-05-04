Оккупанты дроном атаковали Дружковку: трое раненых
Киев • УНН
Утром россияне атаковали Дружковку дроном, попав в промзону. Ранения получили трое гражданских в возрасте от 65 до 69 лет.
Армия рф атаковала Дружковку дроном. Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, есть попадание в промзону, три человека получили ранения, передает УНН.
3 человека ранены в результате удара по Дружковке. Сегодня утром россияне атаковали город дроном, попали в промзону
По словам председателя ОВА, ранения получили трое гражданских от 65 до 69 лет. Количество повреждений устанавливают.
Враг ударил по 3 населенным пунктам Донецкой области: по меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен03.05.25, 20:17 • 5266 просмотров