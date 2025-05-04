Оккупанты дроном атаковали Дружковку: трое раненых

Армия рф атаковала Дружковку дроном. Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, есть попадание в промзону, три человека получили ранения, передает УНН.

3 человека ранены в результате удара по Дружковке. Сегодня утром россияне атаковали город дроном, попали в промзону - сообщил Филашкин.

По словам председателя ОВА, ранения получили трое гражданских от 65 до 69 лет. Количество повреждений устанавливают.

Враг ударил по 3 населенным пунктам Донецкой области: по меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен