Окупанти дроном атакували Дружківку: троє поранених
Київ • УНН
Вранці росіяни атакували Дружківку дроном, влучивши у промзону. Поранення отримали троє цивільних віком від 65 до 69 років.
Армія рф атакувала Дружківку дроном. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, є влучання у промзону, три людини отримали поранення, передає УНН.
3 людини поранені внаслідок удару по Дружківці. Сьогодні вранці росіяни атакували місто дроном, влучили у промзону
За словами голови ОВА, поранення отримали троє цивільних від 65 до 69 років. Кількість пошкоджень встановлюють.
Ворог вдарив по 3 населених пунктах Донеччини: щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена 03.05.25, 20:17 • 5266 переглядiв