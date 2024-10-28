Оккупанты 378 раз атаковали Запорожскую область: есть раненые

В пределах суток вражеские силы совершили 378 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, есть раненые. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, авиация противника провела семь авиационных атак, в частности на Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино и Новодаровку. Кроме того, 264 беспилотника различных типов атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новодаровку, Сладкое и Зеленый Гай.

Обстрелы из реактивных систем залпового огня коснулись Малой Токмачки, а артиллерия нанесла удары по Беленькому, Лобковому, Гуляйполю, Новоандреевке, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке и Новодаровке.

Дополнительно было отмечено семь случаев разрушения жилых домов и инфраструктуры. К сожалению, из-за агрессии со стороны оккупанта по Запорожскому и Пологовскому районам ранения получили женщина и двое мужчин.

Запорожская область под ударом: враг совершил 355 атак за сутки по 10 населенным пунктам