Окупанти 378 разів атакували Запорізьку област: є поранені
Київ • УНН
Російські війська завдали 378 ударів по Запорізькій області, використовуючи авіацію, безпілотники та артилерію. Внаслідок обстрілів троє мирних жителів отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
У межах доби ворожі сили здійснили 378 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. На жаль, є поранені. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За інформацією, авіація противника провела сім авіаційних атак, зокрема на Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине та Новодарівку. Окрім того, 264 безпілотники різних типів атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Солодке та Зелений Гай.
Обстріли з реактивних систем залпового вогню торкнулися Малої Токмачки, а артилерія нанесла удари по Біленькому, Лобковому, Гуляйполю, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новодарівці.
Додатково було зазначено сім випадків руйнування житлових будинків та інфраструктури. На жаль, через агресію з боку окупанта по Запорізькому та Пологівському районах поранень дістали жінка та двоє чоловіків.
Запорізька область під ударом: ворог здійснив 355 атак за добу по 10 населених пунктах27.10.24, 07:18 • 32422 перегляди