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Официально: ЕС утвердил новый механизм санкций против дестабилизирующей деятельности рф

Официально: ЕС утвердил новый механизм санкций против дестабилизирующей деятельности рф

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 10:57  •  2764 просмотра

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Совет ЕС установил новые принципы ограничительных мер в ответ на действия россии за рубежом. Механизм позволит накладывать санкции на лиц и организации, подрывающие ценности и безопасность ЕС.

Сегодня, 8 октября, Совет ЕС установил новые принципы ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия россии за рубежом.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Детали 

Отмечается, что новый механизм позволит ЕС направлять санкции против физических и юридических лиц, вовлеченных в действия и политику правительства рф, которые подрывают фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также международных организаций и третьих стран.

Теперь ЕС сможет противостоять различным гибридным угрозам, таким как: подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов; угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры; использование скоординированной дезинформации, манипулирование иностранной информацией и вмешательство (FIMI); злонамеренная кибер-деятельность, использование мигрантов и другая дестабилизирующая деятельность.

Отмечается, что сегодняшнее решение  является частью ответа ЕС на продолжающуюся кампанию гибридной деятельности России, которая в последнее время усилилась. 

Ограничения включают замораживание активов и запрет на сотрудничество с гражданами и компаниями ЕС. Кроме того, физическим лицам из списка будет запрещен въезд на территорию стран Европейского союза.

Напомним

Ранее анонсировалось, что послы ЕС согласуют новый режим санкций против российских гибридных угроз. Венгрия, как сообщалось, согласилась на фокус на российских угрозах. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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