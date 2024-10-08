Офіційно: ЄС затвердив новий механізм санкцій проти дестабілізуючої діяльності рф

Сьогодні, 8 жовтня, Рада ЄС встановила нові принципи обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізуючі дії росії за кордоном. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Деталі

Зазначається, що новий механізм надасть змогу ЄС спрямовувати санкції проти фізичних і юридичних осіб, залучених до дій і політики уряду рф, які підривають фундаментальні цінності ЄС і його держав-членів, їхню безпеку, незалежність і цілісність, а також міжнародних організацій і третіх країн.

Тепер ЄС зможе протистояти різним гібридним загрозам, таким як: підрив виборчих процесів і функціонування демократичних інституцій; погрози і саботаж економічної діяльності, послуг, що становлять суспільний інтерес, або критичної інфраструктури; використання скоординованої дезінформації, маніпулювання іноземною інформацією і втручання (FIMI); зловмисна кібер-діяльність, використання мігрантів та інша дестабілізуюча діяльність.

Зазначається, що сьогоднішнє рішення є частиною відповіді ЄС на триваючу кампанію гібридної діяльності росії, яка останнім часом посилилася.

Обмеження включають заморожування активів і заборону на співпрацю з громадянами та компаніями ЄС. Крім того, фізичним особам зі списку буде заборонено в'їзд на територію країн Європейського союзу.

Нагадаємо

Раніше анонсувалося, що посли ЄС погодять новий режим санкцій проти російських гібридних загроз. Угорщина, як повідомлялося, погодилася на фокус на російських загрозах.