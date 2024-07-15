Незадолго до выстрела в Трампа, стрелок был замечен участниками митинга, - полиция отреагировала, но офицер задержался из-за направленной на него винтовки. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Перед выстрелом в кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, вооруженного мужчину заметили в тот момент, когда он поднимался на крышу соседнего здания. Участники митинга, увидевшие стрелка предупредили местную полицию.

Это подтверждают двое сотрудников правоохранительных органов. Однако полицейский офицер вынужден был остановиться.

Один из местных полицейских поднялся на крышу и столкнулся с Круксом, который направил на него винтовку. Офицер отступил вниз по лестнице, а Крукс быстро выстрелил в Трампа – пишет AP.

Справка

ФБР идентифицировало стрелка как Томаса Мэтью Крукса, 20 лет, из Бетел-Парка, Пенсильвания. Бетел-Парк находится примерно в 50 милях от места стрельбы.

Представитель ФБР сообщил, что следователи пока не определили мотив.

Напомним

Томас Мэтью Крукс находился на крыше производственного завода более чем в 119 метрах от сцены. Неудавшийся убийца был застрелен.

ФБР не установило идеологию, которую исповедовал стрелок.

Правоохранители отметили, что они не нашли никаких признаков того, что 20-летний стрелок Томас Мэтью Крукс из Бетель-Парка, штат Пенсильвания, был частью какого-то большего заговора.