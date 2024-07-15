Федеральное бюро расследований США исследует записи в соцсетях и имущество мужчины, который стрелял в Дональда Трампа, пытаясь определить мотивы его действий. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Высокопоставленные чиновники ФБР заявили в воскресенье, что агенты расследуют стрельбу на митинге Трампа как вероятный внутренний террористический акт и покушение на убийство.

Правоохранители отметили, что они не нашли никаких признаков того, что 20-летний стрелок Томас Мэтью Крукс из Бетель-Парка, штат Пенсильвания, был частью какого-то большего заговора.

Кроме того, представители ФБР сообщили, что не обнаружили доказательств проблем с психическим здоровьем у стрелка. По их словам, его телефон, полуавтоматическая винтовка AR-15 и предполагаемое взрывное устройство, найденное среди вещей, были отправлены в лабораторию ФБР в Квантико, штат Вирджиния.

По информации правоохранителей, семья нападавшего сотрудничает со следствием.

ФБР раскрыло детали покушения на Трампа