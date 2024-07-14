Обнародовали первую информацию о подозреваемом в покушении на Трампа
Киев • УНН
20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс из Бетель-Парка, штат Пенсильвания, выстрелил в бывшего президента США Дональда Трампа с крыши производственного завода в 119 метрах от него, но его мотив остается неясным.
Мужчина, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа, был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, сообщает The New-York Post со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
По данным издания, мужчина сидел на крыше производственного завода более чем в 119 метрах от сцены.
Отмечается, что пока непонятно, почему Крукс стрелял в экс-президента США.
Кевин Роджек, специальный агент, ответственный за офис ФБР в Питтсбурге, заявил, что агентство работает над установлением личности стрелка с помощью "биометрических подтверждений", поскольку подозреваемый не имел при себе идентификационных документов, пишет CNN.
"Сейчас мы рассматриваем фотографии, пытаемся провести анализ его ДНК и получить биометрическое подтверждение", - отметил он.
Отвечая на вопрос о том, известно ли властям, какое оружие было использовано и сколько произведено выстрелов, Роджек сказал, что никто не располагает такой информацией.
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