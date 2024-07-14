Обнародовали первую информацию о подозреваемом в покушении на Трампа

Мужчина, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа, был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, сообщает The New-York Post со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным издания, мужчина сидел на крыше производственного завода более чем в 119 метрах от сцены.

Отмечается, что пока непонятно, почему Крукс стрелял в экс-президента США.

Кевин Роджек, специальный агент, ответственный за офис ФБР в Питтсбурге, заявил, что агентство работает над установлением личности стрелка с помощью "биометрических подтверждений", поскольку подозреваемый не имел при себе идентификационных документов, пишет CNN.

"Сейчас мы рассматриваем фотографии, пытаемся провести анализ его ДНК и получить биометрическое подтверждение", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, известно ли властям, какое оружие было использовано и сколько произведено выстрелов, Роджек сказал, что никто не располагает такой информацией.

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