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Одного из освобожденных в рамках "пасхального" обмена отправили в СИЗО - СМИ

Киев • УНН

 • 16188 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Шевченковский районный суд Киева арестовал одного из освобожденных в рамках последнего обмена пленными на Донбассе Александра Садовского. Заседание суда состоялось еще 30 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Грати".

Одного из освобожденных в рамках "пасхального" обмена отправили в СИЗО - СМИ

“Садовского обвиняют в организованном групповом (часть 3 статьи 28 Уголовного кодекса) мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 190), несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (часть 1 и 2 статьи 361)”, — говорится в сообщении.

Причем уголовное производство открыли 14 марта 2018 года, когда Садовский находился в заключении на неподконтрольной территории. По данным “Медийной инициативы за права человека” (МИПЛ), группы, которая собирает и проверяет данные о задержанных на неподконтрольных территориях, Садовский работал охранником пунктов обмена валют.

“Один из них 22 апреля 2014 года ограбили, при этом погибла женщина-оператор. Расследование начали, когда Донецк был еще под контролем Украины — Садовского подозревали в убийстве, — но судили уже после того, как часть Донецкой области перешла под контроль пророссийских боевиков. Суд „ДНР“ приговорил его к пожизненному сроку заключения. Родственники Садовского пытались внести его фамилию в списки на обмен с 2018 года. В тюрьме „ДНР“ он находился шесть лет — с конца мая 2014 года, и перед обменом был помилован”, — пишут в издании.

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Сообщается, что адвокат Садовского, Владимир Лысенко, сказал, что у него нет информации по делу об убийстве, а нынешние обвинения не относятся к событиям 2014 года. При этом он, сославшись на адвокатскую тайну, не стал комментировать текущее дело.

Так, в марте 2018 года Садовского объявили в розыск, а в день обмена, 16 апреля, следственный судья Шевченковского райсуда дал разрешение на его задержание. После обмена он находился на обсервации в связи с карантинными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, а в три часа утра 30 апреля Садовского задержали.

Сообщается, что следователь и прокурор просили суд арестовать Садовского, указывая на то, что он может попытаться скрыться от следствия, незаконно влиять на свидетелей и других подозреваемых, и в целом помешать расследованию.

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“Защитник Садовского выступил против ходатайства прокуратуры и попросил судью назначить его подзащитному домашний арест. Адвокат Лысенко отметил, что Садовский признал свою вину полностью, намерен сотрудничать и помогать в досудебном расследовании. Риски, по его мнению, необоснованны, так как Садовский не скрывался, выразил желание вернутся на подконтрольную территорию Украины, где у него есть постоянное место жительства.

Сам Садовский также выступил против ходатайства прокуратуры. Он пояснил, что свою вину в содеянном не отрицает, но не соглашается с квалификацией преступления — он не считает, что создал преступную группу. Он также утверждал, что не будет скрываться, готов понести наказание и сотрудничать со следствием. Подозреваемый также сообщил суду, что у него больная мать, которая требует его помощи”, — сообщают в издании.

Так, заслушав стороны, следственная судья Антонюк Марина пришла к выводу, что подозрение обосновано, а риски того, что подозреваемый может скрыться или мешать следствию, существуют.

Садовскому инкриминируют совершение тяжелого преступления, которое предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, в деле — 29 эпизодов преступной деятельности и 26 потерпевших. Сумма причиненного ущерба составляет более 290 тысяч гривен.

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Судья указала на то, что у Садовского нет постоянного места жительства и источника дохода, нет устойчивых социальных связей. По месту регистрации, отметила судья, Садовский не проживает длительное время, а несовершеннолетняя дочь и пожилая мать не уменьшают существующих рисков для дела.

“Суд постановил арестовать Садовского до 16 июня с возможностью выйти под залог в 420 тысяч 200 гривен”, — передают в издании.

Адвокат Лысенко сообщил, что его подзащитный останется в СИЗО, так как у него нет необходимой суммы, чтобы оплатить сумму залога.

Напомним, что 16 апреля Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях, среди них был и гражданский Александр Садовский.

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