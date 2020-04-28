Ермак объяснил, почему согласование списков удерживаемых осложняется

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с семьями украинских граждан, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях. Во время встречи речь шла о том, что сегодня согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.