У ТКГ обговорили імплементацію "формули Штайнмайера" та підготовку нового обміну - ОБСЄ

КИЇВ. 23 квітня. УНН. На засіданнях Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі і її робочих груп обговорювали питання, пов’язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей України та імплементацією “формули Штайнмайера”, підготовку можливого наступного етапу обміну утримуваними за формулою “всіх на всіх”, а так само питання водопостачання через лінію зіткнення на територію окупованого Донбасу. Про це йдеться в заяві спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посла Хайді Грау після чергової зустрічі від 22 квітня, передає УНН.