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У ТКГ обговорили імплементацію "формули Штайнмайера" та підготовку нового обміну - ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. На засіданнях Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі і її робочих груп обговорювали питання, пов’язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей України та імплементацією “формули Штайнмайера”, підготовку можливого наступного етапу обміну утримуваними за формулою “всіх на всіх”, а так само питання водопостачання через лінію зіткнення на територію окупованого Донбасу. Про це йдеться в заяві спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посла Хайді Грау після чергової зустрічі від 22 квітня, передає УНН.

“Зустрічі Тристоронньої контактної групи і її Робочих груп та в цей раз були проведені в форматі відеоконференцій. У зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції я настійно закликаю сторони зробити все необхідне, щоб заходи боротьби з коронавірусом не стали додатковою перешкодою для вільного та безпечного доступу СММ ОБСЄ по всій території України відповідно до її мандату”, — сказала Грау.

Вона також закликала надати можливість перетину лінії зіткнення цивільному населенню виходячи з гуманітарних міркувань.

“А тепер про засідання ТКГ і її Робочих груп. Політична робоча група обговорювала питання, пов’язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей України та імплементацією „формули Штайнмайера“, згідно з Мінським угодами. У центрі уваги Робочої групи з безпеки були дискусії щодо визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів”, — зазначила посол.

За її словами, учасники засідання також обмінялися інформацією про хід виконання своїх оновлених планів з розмінування.

“Гуманітарна робоча група обговорювала підготовку можливого наступного етапу обміну утримуваними, пов’язаними з конфліктом, за формулою „всіх встановлених на всіх встановлених“. Учасники засідання також прийшли до спільного розуміння плану дій для одночасного відкриття двох додаткових КПВВ на лінії зіткнення в Луганській області. Економічна робоча група розглядала актуальні питання водопостачання через лінію зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей”, — сказано в заяві.

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента повідомили, що тристороння контактна група провела чергову зустріч в режимі відеоконференції.

Під час якої ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України і Росії для вироблення механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону, а також продовжила роботу по формуванню списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

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