Україна у ТКГ ініціює створення робочої групи з РФ задля відновлення контролю над кордоном - ОП

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Тристороння контактна група провела чергову зустріч у режимі відеоконференції під час якої ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону, а також продовжила роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.