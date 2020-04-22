Україна у ТКГ ініціює створення робочої групи з РФ задля відновлення контролю над кордоном - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Тристороння контактна група провела чергову зустріч у режимі відеоконференції під час якої ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону, а також продовжила роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
Так, на початку зустрічі українська сторона привітала учасників ТКГ з успішним взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося 16 квітня.
“На виконання домовленостей, досягнутих на грудневому саміті лідерів „Нормандської четвірки“ в Парижі, українська сторона ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання Мінських угод”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у межах безпекової підгрупи продовжилася робота з визначення наступних ділянок розведення сил і засобів. Українська сторона наполягає, що такі ділянки повинні відповідати запитам гуманітарного характеру та створювати осередки безпеки для місцевих мешканців.
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“У гуманітарній підгрупі продовжено роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.
Крім того, учасники ТКГ, спираючись на гуманітарні критерії, висловилися щодо необхідності активізації підготовки до відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема біля населених пунктів Золоте та Щастя.
Також під час засідання було обговорено модернізацію роботи ТКГ, що сприятиме прискоренню виконання Мінських домовленостей та рішень “Нормандської четвірки”, ухвалених під час грудневої зустрічі в Парижі. Було домовлено про продовження роботи в цьому напрямі.
Нагадаємо, що 16 квітня Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.