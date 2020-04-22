Украина в ТКГ инициирует создание рабочей группы с РФ для восстановления контроля над границей - ОП

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Трехсторонняя контактная группа провела очередную встречу в режиме видеоконференции во время которой инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы, а также продолжила работу по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.