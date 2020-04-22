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Украина в ТКГ инициирует создание рабочей группы с РФ для восстановления контроля над границей - ОП

Украина в ТКГ инициирует создание рабочей группы с РФ для восстановления контроля над границей - ОП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Трехсторонняя контактная группа провела очередную встречу в режиме видеоконференции во время которой инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы, а также продолжила работу по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, в начале встречи украинская сторона поздравила участников ТКГ с успешным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 16 апреля.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров "Нормандской четверки" в Париже, украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках подгруппы по безопасности продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств. Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей.

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"В гуманитарной подгруппе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, участники ТКГ, опираясь на гуманитарные критерии, высказались о необходимости активизации подготовки к открытию двух новых КПВВ на линии разграничения, в частности у населенных пунктов Золотое и Счастье.

Также во время заседания было обсуждено модернизацию работы ТКГ, что будет способствовать ускорению выполнения Минских договоренностей и решений "Нормандской четверки", принятых во время декабрьской встречи в Париже. Была достигнута договоренность о продолжении работы в этом направлении.

Напомним, что 16 апреля Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в плену на временно оккупированных территориях.

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