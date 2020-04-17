У німецькому Бундестазі назвали прямі переговори України і ОРДЛО "підривом роботи ТКГ"

ukru
16:58 • 71084 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 143958 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 242057 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 244098 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 243215 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 228729 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 198486 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185753 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146037 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150169 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
64 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153025 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 158996 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138605 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 262998 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 71035 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 242057 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 244098 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 243215 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 228729 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 198486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 71035 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 23124 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138605 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153025 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112679 перегляди
Актуальне
У німецькому Бундестазі назвали прямі переговори України і ОРДЛО "підривом роботи ТКГ"

У німецькому Бундестазі назвали прямі переговори України і ОРДЛО "підривом роботи ТКГ"

Київ • УНН

 • 26323 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Фракція "ХДС/ХСС" у Бундастазі Німеччини виступила із заявою про те, що передумовою місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу є здійснення Україною моніторингу російсько-українського кордону, а спроби прямих переговорів України і ОРДЛО підривають зусилля Тристоронньої контактної групи. З відповідною заявою виступив заступник голови фракції "ХДС/ХСС" у Бундестазі Йоханн Давид Вадефул, передає УНН.

"Парламентська група "ХДС/ХСС" вітає обмін полоненими між українськими урядовими військами і сепаратистами, як важливий гуманітарний жест, який особливо важливий за часів пандемії коронавірусу. Це також невеликий крок до реалізації домовленостей нормандської зустрічі, яка відбулася у Парижі 9 грудня минулого року. Однак викликає жаль той факт, що у справі здійснення "паризьких угод" не було досягнуто ніякого реального прогресу", - наголошується у заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна звільнила 20 своїх громадян, утримуваних в ОРДЛО. 

У фракції виразили надію, що обмін ув'язненими матиме позитивний вплив у цьому відношенні.

"Однак слід уникати кроків, які тільки ускладнюють процес. Це може спричинити підрив роботи Тристоронньої контактної групи, у складі України, Росії і ОБСЄ, шляхом встановлення прямих переговорів між сепаратистами і Україною. Такий хибний крок був намічений в середині березня", - підкреслив Вадефул.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше 50 нардепів від "Слуги народу" звернулися до Президента через створення Консультативної ради з ОРДЛО. 

Також, за словами Вадефула, це включає в себе ключове питання про те, як заплановані місцеві вибори на Донбасі можуть бути проведені безпечно, справедливо і вільно, шляхом реалізації "формули Штайнмайєра".

"Необхідною умовою для цього має бути те, що кордон з Росією контролюється Україною. Тому що як можна провести вільні і чесні вибори, якщо військова техніка і солдати можуть безперешкодно в'їжджати в Східну Україну в будь-який час для Росії? Тепер питання має вирішуватися жваво. Перш за все, від Росії залежить, нарешті, щоб показати своїми конструктивними діями, що вона дійсно хоче виконати "мінські угоди" взагалі", - сказано у заяві.

Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ 11 березня, Офіс Президента повідомив про досягнення домовленостей про створення Консультативної ради.

Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Україна в Мінську підписала домовленості про створення спеціальної "Консультативної ради", в якій ОРДЛО фіксується в якості суб'єкта. Про це йдеться у рішенні Тристоронньої контактної групи за підсумками засідання 11 березня.

В Офісі Президента у відповідь заявили, що сторонами конфлікту в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі залишаються Україна і Росія

My comments on today´s prisoner exchange in Eastern Ukraine. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/hDTB73CLoY

— Johann Wadephul (@JoWadephul) April 16, 2020

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,532.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,979.48