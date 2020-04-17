У німецькому Бундестазі назвали прямі переговори України і ОРДЛО "підривом роботи ТКГ"

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Фракція "ХДС/ХСС" у Бундастазі Німеччини виступила із заявою про те, що передумовою місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу є здійснення Україною моніторингу російсько-українського кордону, а спроби прямих переговорів України і ОРДЛО підривають зусилля Тристоронньої контактної групи. З відповідною заявою виступив заступник голови фракції "ХДС/ХСС" у Бундестазі Йоханн Давид Вадефул, передає УНН.