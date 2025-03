У німецькому Бундестазі назвали прямі переговори України і ОРДЛО "підривом роботи ТКГ"

"Парламентська група "ХДС/ХСС" вітає обмін полоненими між українськими урядовими військами і сепаратистами, як важливий гуманітарний жест, який особливо важливий за часів пандемії коронавірусу. Це також невеликий крок до реалізації домовленостей нормандської зустрічі, яка відбулася у Парижі 9 грудня минулого року. Однак викликає жаль той факт, що у справі здійснення "паризьких угод" не було досягнуто ніякого реального прогресу", - наголошується у заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна звільнила 20 своїх громадян, утримуваних в ОРДЛО.

У фракції виразили надію, що обмін ув'язненими матиме позитивний вплив у цьому відношенні.

"Однак слід уникати кроків, які тільки ускладнюють процес. Це може спричинити підрив роботи Тристоронньої контактної групи, у складі України, Росії і ОБСЄ, шляхом встановлення прямих переговорів між сепаратистами і Україною. Такий хибний крок був намічений в середині березня", - підкреслив Вадефул.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше 50 нардепів від "Слуги народу" звернулися до Президента через створення Консультативної ради з ОРДЛО.

Також, за словами Вадефула, це включає в себе ключове питання про те, як заплановані місцеві вибори на Донбасі можуть бути проведені безпечно, справедливо і вільно, шляхом реалізації "формули Штайнмайєра".

"Необхідною умовою для цього має бути те, що кордон з Росією контролюється Україною. Тому що як можна провести вільні і чесні вибори, якщо військова техніка і солдати можуть безперешкодно в'їжджати в Східну Україну в будь-який час для Росії? Тепер питання має вирішуватися жваво. Перш за все, від Росії залежить, нарешті, щоб показати своїми конструктивними діями, що вона дійсно хоче виконати "мінські угоди" взагалі", - сказано у заяві.

Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ 11 березня, Офіс Президента повідомив про досягнення домовленостей про створення Консультативної ради.

Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Україна в Мінську підписала домовленості про створення спеціальної "Консультативної ради", в якій ОРДЛО фіксується в якості суб'єкта. Про це йдеться у рішенні Тристоронньої контактної групи за підсумками засідання 11 березня.

В Офісі Президента у відповідь заявили, що сторонами конфлікту в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі залишаються Україна і Росія.

My comments on today´s prisoner exchange in Eastern Ukraine. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/hDTB73CLoY

— Johann Wadephul (@JoWadephul) April 16, 2020