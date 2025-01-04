Майбутні рішення Палати представників можуть зіграти вирішальну роль у встановленні миру в Україні: Зеленський привітав Джонсона з переобранням

Рішення Палати представників Сполучених Штатів Америки (США), спікером якого сьогодні переобрали Майка Джонсона, можуть у майбутньому мати вирішальну роль у встановленні в Україні справжнього миру. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Глава держави привітав 119-й Конгрес США з початком першої законодавчої сесії. Також президент висловив свої вітання представнику Республіканської партії Джонсону з обранням спікером Палати представників Штатів.

Двопалатна та двопартійна підтримка Конгресу США дозволила Україні врятувати тисячі життів та не допустити потрапляння багатьох міст до рук російських окупантів - зазначив Зеленський.

За його словами, разом "з усіма друзями свободи в Конгресі ми продемонстрували, що мужність українського народу в поєднанні з американським лідерством може ефективно стримувати російську агресію".

Зеленський відзначив важливість для глобальної стабільності, щоб Конгрес залишався "непохитним, і щоб обидві партії разом з усіма членами, які справді цінують свободу, об’єдналися в захисті людських і демократичних цінностей".

Майбутні рішення Палати можуть зіграти вирішальну роль у встановленні справжнього та тривалого миру. Український народ глибоко вдячний Конгресу та американському народу, який він представляє, за їхню постійну підтримку, - йдеться в публікації українського президента.

Також Зеленський побажав Джонсону успіхів "у його дуже важливій роботі".

Нагадаємо

Спікер Палати представників США Майк Джонсон був переобраний на посаду з другої спроби. Двоє республіканців змінили свої голоси на його користь, забезпечивши перемогу за найвужчої більшості за 100 років