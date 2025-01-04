Майбутні рішення Палати представників можуть зіграти вирішальну роль у встановленні миру в Україні: Зеленський привітав Джонсона з переобранням
Київ • УНН
Президент України привітав Майка Джонсона з переобранням на посаду спікера Палати представників США. Зеленський наголосив на важливості майбутніх рішень Палати для встановлення тривалого миру в Україні.
Рішення Палати представників Сполучених Штатів Америки (США), спікером якого сьогодні переобрали Майка Джонсона, можуть у майбутньому мати вирішальну роль у встановленні в Україні справжнього миру. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X, пише УНН.
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Глава держави привітав 119-й Конгрес США з початком першої законодавчої сесії. Також президент висловив свої вітання представнику Республіканської партії Джонсону з обранням спікером Палати представників Штатів.
Двопалатна та двопартійна підтримка Конгресу США дозволила Україні врятувати тисячі життів та не допустити потрапляння багатьох міст до рук російських окупантів
За його словами, разом "з усіма друзями свободи в Конгресі ми продемонстрували, що мужність українського народу в поєднанні з американським лідерством може ефективно стримувати російську агресію".
Зеленський відзначив важливість для глобальної стабільності, щоб Конгрес залишався "непохитним, і щоб обидві партії разом з усіма членами, які справді цінують свободу, об’єдналися в захисті людських і демократичних цінностей".
Майбутні рішення Палати можуть зіграти вирішальну роль у встановленні справжнього та тривалого миру. Український народ глибоко вдячний Конгресу та американському народу, який він представляє, за їхню постійну підтримку,
Також Зеленський побажав Джонсону успіхів "у його дуже важливій роботі".
Нагадаємо
Спікер Палати представників США Майк Джонсон був переобраний на посаду з другої спроби. Двоє республіканців змінили свої голоси на його користь, забезпечивши перемогу за найвужчої більшості за 100 років