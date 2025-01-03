Майк Джонсон зберіг посаду спікера Палати представників США

Майка Джонсона переобрано на посаду спікера Палати представників США з другої спроби, передає УНН із посиланням на CNN.

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Спікер Майк Джонсон набрав достатньо голосів, щоб зберегти молоток, але йому доведеться зіткнутися з серйозними труднощами в Конгресі з найвужчою більшістю в Палаті представників за останні 100 років.

Джонсону спочатку не вистачило більшості, яка йому була потрібна для збереження своєї посади в ході годинного поіменного голосування, але двоє опонентів-республіканців змінили свої голоси, щоб підтримати його після більш ніж півгодини переговорів. Він виграв переобрання, набравши 218 голосів – мінімально необхідну кількість.

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