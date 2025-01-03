Майк Джонсон сохранил пост спикера Палаты представителей США

Майк Джонсон был переизбран на пост спикера Палаты представителей США со второй попытки, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Спикер Майк Джонсон набрал достаточное количество голосов, чтобы сохранить свой пост, но ему придется столкнуться с серьезными трудностями в Конгрессе с самым узким большинством в Палате представителей за последние 100 лет.

Изначально Джонсону не хватало большинства, необходимого для сохранения своего поста в ходе часового поименного голосования, но двое оппонентов-республиканцев изменили свои голоса, чтобы поддержать его после более чем полчаса переговоров. Он выиграл переизбрание, набрав 218 голосов - минимально необходимое количество.

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