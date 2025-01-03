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Майк Джонсон сохранил пост спикера Палаты представителей США

Майк Джонсон сохранил пост спикера Палаты представителей США

Киев  •  УНН

 • 8505 просмотра

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The Speaker of the U.S. House of Representatives, Mike Johnson, was re-elected to the position on the second try. Two Republicans changed their votes in his favor, securing victory by the narrowest majority in 100 years.

Майк Джонсон был переизбран на пост спикера Палаты представителей США со второй попытки, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Спикер Майк Джонсон набрал достаточное количество голосов, чтобы сохранить свой пост, но ему придется столкнуться с серьезными трудностями в Конгрессе с самым узким большинством в Палате представителей за последние 100 лет.

Изначально Джонсону не хватало большинства, необходимого для сохранения своего поста в ходе часового поименного голосования, но двое оппонентов-республиканцев изменили свои голоса, чтобы поддержать его после более чем полчаса переговоров. Он выиграл переизбрание, набрав 218 голосов - минимально необходимое количество.

США в ближайшее время сделают объявление о помощи по безопасности Украине3 янв. 2025, 17:24 • 15492 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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