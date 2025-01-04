Будущие решения Палаты представителей могут сыграть решающую роль в установлении мира в Украине: Зеленский поздравил Джонсона с переизбранием

Решение Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (США), спикером которого сегодня переизбрали Майка Джонсона, могут в будущем иметь решающую роль в установлении в Украине настоящего мира. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Глава государства поздравил 119-й Конгресс США с началом первой законодательной сессии. Также президент выразил свои поздравления представителю Республиканской партии Джонсону с избранием спикером Палаты представителей Штатов.

Двухпалатная и двухпартийная поддержка Конгресса США позволила Украине спасти тысячи жизней и не допустить попадания многих городов в руки российских оккупантов

По его словам, вместе «со всеми друзьями свободы в Конгрессе мы продемонстрировали, что мужество украинского народа в сочетании с американским лидерством может эффективно сдерживать российскую агрессию».

Зеленский отметил важность для глобальной стабильности, чтобы Конгресс оставался «непоколебимым, и чтобы обе партии вместе со всеми членами, которые действительно ценят свободу, объединились в защите человеческих и демократических ценностей».

Будущие решения Палаты могут сыграть решающую роль в установлении настоящего и длительного мира. Украинский народ глубоко благодарен Конгрессу и американскому народу, который он представляет, за их постоянную поддержку,