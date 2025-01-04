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Будущие решения Палаты представителей могут сыграть решающую роль в установлении мира в Украине: Зеленский поздравил Джонсона с переизбранием

Будущие решения Палаты представителей могут сыграть решающую роль в установлении мира в Украине: Зеленский поздравил Джонсона с переизбранием

Киев  •  УНН

 • 847 просмотра

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Президент Украины поздравил Майка Джонсона с переизбранием на должность спикера Палаты представителей США. Зеленский отметил важность будущих решений Палаты для установления длительного мира в Украине.

Решение Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (США), спикером которого сегодня переизбрали Майка Джонсона, могут в будущем иметь решающую роль в установлении в Украине настоящего мира. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Глава государства поздравил 119-й Конгресс США с началом первой законодательной сессии. Также президент выразил свои поздравления представителю Республиканской партии Джонсону с избранием спикером Палаты представителей Штатов.

Двухпалатная и двухпартийная поддержка Конгресса США позволила Украине спасти тысячи жизней и не допустить попадания многих городов в руки российских оккупантов

- отметил Зеленский.

По его словам, вместе «со всеми друзьями свободы в Конгрессе мы продемонстрировали, что мужество украинского народа в сочетании с американским лидерством может эффективно сдерживать российскую агрессию».

Зеленский отметил важность для глобальной стабильности, чтобы Конгресс оставался «непоколебимым, и чтобы обе партии вместе со всеми членами, которые действительно ценят свободу, объединились в защите человеческих и демократических ценностей».

Будущие решения Палаты могут сыграть решающую роль в установлении настоящего и длительного мира. Украинский народ глубоко благодарен Конгрессу и американскому народу, который он представляет, за их постоянную поддержку,

- говорится в публикации украинского президента.

Также Зеленский пожелал Джонсону успехов «в его очень важной работе».

Напомним,

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон был переизбран на должность со второй попытки. Двое республиканцев изменили свои голоса в его пользу, обеспечив победу при самом узком большинстве за 100 лет

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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