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ОПУ: Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в ОРДЛО

Київ • УНН

 • 19789 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.

"Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях", - повідомили в ОПУ.

Так, в ОПУ оприлюднили список звільнених громадян, яких утримували на території окремих районів Донецької області (ОРДО):

  • Алакоз Олександр (цивільний)
  • Гриненко Микола (військовий)
  • Ілюхін Микола (цивільний)
  • Карась Володимир (правоохоронець)
  • Костєв Євген (цивільний)
  • Помеляйко Олександр (цивільний)
  • Садовський Олександр (цивільний)
  • Сірик Вадим (цивільний)
  • Шайдов Віктор (військовий)

    • Також оприлюднено список звільнених громадян, яких утримували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО)

  • Желдак Віталій (цивільний)
  • Можаєв Валентин
  • Миронич Сергій
  • Полозов Микола (цивільний)
  • Попова Алевтина (цивільна)
  • Русинов Сергій (цивільний)
  • Сливка Іван (цивільний)
  • Сливка Олександр (цивільний)
  • Табачний Олександр (цивільний)
  • Штиль Олександр (цивільний)
  • Яковенко Олександр (цивільний)

    • Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося про початок обміну утримуваними.

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