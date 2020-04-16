ОПУ: Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.
"Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях", - повідомили в ОПУ.
Так, в ОПУ оприлюднили список звільнених громадян, яких утримували на території окремих районів Донецької області (ОРДО):
Також оприлюднено список звільнених громадян, яких утримували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО)
Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося про початок обміну утримуваними.