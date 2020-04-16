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ОПУ: розпочався черговий етап обміну утримуваними, Україна повертає 19 громадян

ОПУ: розпочався черговий етап обміну утримуваними, Україна повертає 19 громадян

Київ • УНН

 • 40890 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Донбасі у четвер, 16 квітня, вранці розпочався черговий етап обміну утримуваними особами – Україна повертає 19 своїх громадян з тимчасово окупованих територій, звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію через ситуацію з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Офіс Президента у Telegram-каналі, передає УНН.

“Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб — Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. З огляду на карантинні обмеження, які наразі діють у державі, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію”, — повідомили в ОПУ.

Взаємне звільнення утримуваних осіб, як зазначається, відбувається у рамках формату “всіх на всіх”. Для Президента України Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні, додали в ОПУ.

"Україна має визволити всіх своїх громадян", - підкреслили в Офісі Президента.

Також вказано, що це вже третій етап звільнення за каденції Володимира Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, під час другого — у грудні — повернулися 76 громадян. Нинішнє звільнення демонструє дієвість стратегії Президента та дотримання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі у грудні 2019 року.

"Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії. Слід пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення", - додали в ОПУ.

Попри поширення коронавірусу та початок глобальної економічної кризи Президент Володимир Зеленський, як зазначається, "продовжує роботу над досягненням миру на Донбасі, поверненням людей і територій на умовах України".

Додамо, раніше сьогодні ТАСС з посиланням на повпреда Росії в контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова також повідомляв, що "у районі пропускного пункту "Майорськ" почалася процедура обміну".

Нагадаємо, 15 квітня у Зеленського підтвердили підготовку нового обміну.

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