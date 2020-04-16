ОПУ: розпочався черговий етап обміну утримуваними, Україна повертає 19 громадян

КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Донбасі у четвер, 16 квітня, вранці розпочався черговий етап обміну утримуваними особами – Україна повертає 19 своїх громадян з тимчасово окупованих територій, звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію через ситуацію з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Офіс Президента у Telegram-каналі, передає УНН.