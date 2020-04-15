У Зеленського підтвердили підготовку нового обміну: обіцяють найближчим часом

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Офісі Президента України підтвердили, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб готується, наразі тривають останні узгодження за списком і щодо логістики, а саме ж звільнення відбуватиметься "найближчим часом", адже дата постійно уточнюється. Про це йдеться у повідомленні ОПУ у Telegram-каналі, передає УНН.

"Повідомляємо, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб справді готується. Тривають останні узгодження за списком і щодо логістики. Саме звільнення відбуватиметься найближчим часом. Дата постійно уточнюється", - повідомили в Офісі Президента.

При цьому в ОПУ додали, що у журналістів "з'явилася інформація про те, що повернення йде вже зараз".

"Але це не відповідає дійсності. На превеликий жаль, взаємне звільнення складне та потребує додаткових узгоджень. До того ж цього разу процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантинних обмежень і тому вимагає обов'язкової попередньої організації обсервації для наших громадян, яких ми забираємо", - додали в Офісі.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що погоджений обмін утримуваних осіб на Донбасі до Великодня.

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