У Зеленського підтвердили підготовку нового обміну: обіцяють найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Офісі Президента України підтвердили, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб готується, наразі тривають останні узгодження за списком і щодо логістики, а саме ж звільнення відбуватиметься "найближчим часом", адже дата постійно уточнюється. Про це йдеться у повідомленні ОПУ у Telegram-каналі, передає УНН.
"Повідомляємо, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб справді готується. Тривають останні узгодження за списком і щодо логістики. Саме звільнення відбуватиметься найближчим часом. Дата постійно уточнюється", - повідомили в Офісі Президента.
При цьому в ОПУ додали, що у журналістів "з'явилася інформація про те, що повернення йде вже зараз".
"Але це не відповідає дійсності. На превеликий жаль, взаємне звільнення складне та потребує додаткових узгоджень. До того ж цього разу процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантинних обмежень і тому вимагає обов'язкової попередньої організації обсервації для наших громадян, яких ми забираємо", - додали в Офісі.
Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що погоджений обмін утримуваних осіб на Донбасі до Великодня.