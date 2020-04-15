ОБСЄ: погоджений обмін утримуваних осіб на Донбасі до Великодня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Робоча група Тристоронньої контактної групи з гуманітарних питань у вівторок узгодила деталі майбутнього взаємного звільнення і обміну особами. Він відбудеться завчасно до православного Великодня. Про це заявила спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.
“На виконання принципової домовленості, досягнутої Тристоронньою контактною групою за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, Робоча група ТКГ з гуманітарних питань сьогодні погодила деталі майбутнього взаємного звільнення і обміну особами, які утримуються в зв’язку з конфліктом на сході України.
Взаємне звільнення і обмін відбудеться завчасно до православного Великодня”, — заявила Грау.
Нагадаємо, після останнього засідання ТКГ в ОБСЄ заявили, що сторони досягли принципової домовленості про наступний етап обміну, в той же час для досягнення рішень про додаткові дільниці розведення сил і засобів необхідно докласти додаткових зусиль.