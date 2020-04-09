ОБСЄ: учасники ТКГ домовилися про обмін, але не погодили ділянки розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Сторони тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі на засіданнях 6-8 квітня досягли принципової домовленості про наступний етап обміну, в той же час для досягнення рішень щодо додаткових ділянок розведення сил і засобів необхідно докласти додаткових зусиль. Про це заявила спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау після чергової зустрічі групи, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.
“У зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції чергові зустрічі ТКГ і її робочих груп проводилися у формі відеоконференцій з 6 по 8 квітня 2020 року. У центрі уваги гуманітарної робочої групи був обмін утримуваними. Сторони досягли принципової домовленості про наступний етап обміну з метою провести його найближчим часом”, - сказала Грау.
Також, за її словами, на зустрічі обговорювалися питання, пов’язані з відкриттям нових пунктів пропуску через лінію зіткнення в Луганській області.
“Робоча група з безпеки приділила основну увагу визначенню додаткових ділянок розведення сил і засобів. Для досягнення рішень з даного питання ще необхідно докласти додаткових зусиль”, - підкреслила посол.
Вона повідомила, що під час обговорення протимінної діяльності була відзначена пріоритетність розмінування цивільних об’єктів і їхніх околиць.
Економічна робоча група обговорювала питання соціально-економічних зв’язків через лінію зіткнення та актуальні питання екології та водопостачання в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДО і ОРЛО).
“Політична робоча група розглядала питання, пов’язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО, як передбачено мінськими угодами”, — додала Грау.
Як повідомляв УНН, напередодні в Офісі Президента повідомили, що українська сторона в ТКГ ініціювала проведення переговорного процесу безперервно, у форматі відеоконференції. Під час відеоконференції ТКГ було досягнуто принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати — не пізніше Пасхи.