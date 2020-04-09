ОБСЄ: учасники ТКГ домовилися про обмін, але не погодили ділянки розведення

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Сторони тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі на засіданнях 6-8 квітня досягли принципової домовленості про наступний етап обміну, в той же час для досягнення рішень щодо додаткових ділянок розведення сил і засобів необхідно докласти додаткових зусиль. Про це заявила спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау після чергової зустрічі групи, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.