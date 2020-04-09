ОБСЕ: участники ТКГ договорились об обмене, но не согласовали участки разведения

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Стороны трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на заседаниях 6-8 апреля достигли принципиальной договоренности о следующем этапе обмена, в то же время для достижения решений о дополнительных участках разведения сил и средств необходимо приложить дополнительные усилия. Об этом заявила специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау после встречи группы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.