Не позднее Пасхи: у Зеленского заявили о договоренности по обмену пленных

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинская сторона в Трехсторонний контрактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции. Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе по поручению Президента Украины Владимира Зеленского Украинская сторона в Трехсторонний контрактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обратился к участникам консультаций: “Я благодарен, что было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат, и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе ”.

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение безопасности и гуманитарных вопросов. Андрей Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе, говорится в сообщении.

“Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты — не позднее Пасхи”, — сообщили в Офисе.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках, добавили в пресс-службн.

Во время видеоконференции стороны ТКГ продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе, резюмировали в ОП.

Напомним, Ермак надеется через неделю-две начать обмен удерживаемыми.

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