Не позднее Пасхи: у Зеленского заявили о договоренности по обмену пленных

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинская сторона в Трехсторонний контрактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции. Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.