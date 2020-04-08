Не пізніше Великодня: у Зеленського заявили про домовленості щодо обміну полонених

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українська сторона в Тристоронній контрактній групі ініціювала проведення переговорного процесу безперервно, у форматі відеоконференції. Під час відеоконференції ТКГ були досягнуті принципові домовленості щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.