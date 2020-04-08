Не пізніше Великодня: у Зеленського заявили про домовленості щодо обміну полонених

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українська сторона в Тристоронній контрактній групі ініціювала проведення переговорного процесу безперервно, у форматі відеоконференції. Під час відеоконференції ТКГ були досягнуті принципові домовленості щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як повідомили в Офісі, за дорученням Президента України Володимира Зеленського українська сторона в Тристоронній контрактній групі ініціювала проведення переговорного процесу безперервно, у форматі відеоконференції.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак звернувся до учасників консультацій: «Я вдячний, що була підтримана наша пропозиція працювати, орієнтуючись на результат, та в більш інтенсивному режимі, зокрема в підгрупах, та обговорювати всі питання, щоб якнайшвидше досягти домовленостей. Україна прагне підвищити результативність засідань Тристоронньої контактної групи. Ми хочемо більш вагомих рішень, які допоможуть вирішити безпекові та гуманітарні проблеми на Донбасі».

За його словами, першочергові зусилля доцільно спрямувати саме на вирішення безпекових і гуманітарних питань. Андрій Єрмак підкреслив важливість повного, всеосяжного та безстрокового дотримання режиму припинення вогню на сталій основі, йдеться у повідомленні.

"Під час відеоконференції ТКГ були досягнуті принципові домовленості щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня", - повідомили в Офісі.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні ТКГ обговорили питання гуманітарного розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках, додали у пресслужбі.

Під час відеоконференції сторони ТКГ продовжили переговори щодо визначення наступних ділянок розведення сил та засобів на Донбасі, резюмували в ОП.

Нагадаємо, Єрмак сподівається за тиждень-два почати обмін утримуваними.

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