Єрмак сподівається за тиждень-два почати обмін утримуваними

"Хочу одразу сказати, що ніяких умов (щодо обміну полоненими - ред.), це незалежні питання. Питання обміну для нас, для Президента, для всієї команди, яка працює в Мінську і працює в Нормандському форматі, є однією з основних. Президент сказав вже багато разів: наша ціль - повернути всіх наших громадян, які сьогодні нажаль знаходяться на непідконтрольній території, в Росії та Криму. Цей процес продовжується. Він ускладнений сьогодні ситуацією з пандемією, тому сьогодні фіналізуються списки, вони оновлюються. Ви знаєте, що ми мали деякі складнощі, тому що не були допущені представники Червоного Хреста", - сказав Єрмак.

Водночас він зазначив, що Україна ще одного разу отримала підтвердження від учасників ТКГ, була розмова Президента з керівником Червоного Хреста, щодо "негайного відправлення туди, на ту територію представників Червоного Хреста".

Це, зі слів керівника ОП, допоможе удосконалити списки всіх людей, які там знаходяться.

"Ця робота продовжується, і я дуже сподіваюсь що, може це тиждень, може десять днів, може два тижні, і ми почнемо проводити ці обміни. Тому що я в Мінську їм сказав, що "якщо ваше засідання не закінчується тим що ви домовились що 5, 10, краще 100 наших людей повернулись - я вважаю це неефективним засіданням". Сьогодні пройшло вже 3 місяці, а ми не маємо жодного результата. Я особисто доповідаю Президенту, це знаходиться на його особистому контролі", - додав Єрмак.

Нагадаємо, за словами Андрія Єрмака, головною умовою проведення саміту лідерів у "Нормандському форматі" є виконання всіх домовленностей, погоджених у Парижі.