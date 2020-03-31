Ермак надеется за неделю-две начать обмен удерживаемыми

"Хочу сразу сказать, что никаких условий (по обмену пленными - ред.), это независимый вопрос. Вопрос обмена для нас, для Президента, для всей команды, которая работает в Минске и работает в нормандском формате, является одним из основных. Президент сказал уже много раз: наша цель - вернуть всех наших граждан, которые сегодня, к сожалению, находятся на неподконтрольной территории, в России и Крыму. Этот процесс продолжается. Он затруднен сегодня ситуацией с пандемией, поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются. Вы знаете, что мы имели некоторые сложности, так как не были допущены представители Красного Креста", - сказал Ермак.

В то же время он отметил, что Украина еще один раз получила подтверждение от участников ТКГ, был разговор Президента с руководителем Красного Креста, относительно "немедленного отправления туда, на ту территорию представителей Красного Креста".

Это, по словам руководителя ОП, поможет усовершенствовать списки всех людей, которые там находятся.

"Эта работа продолжается, и я очень надеюсь, что, может это неделя, может десять дней, может две недели, и мы начнем проводить эти обмены. Потому что я в Минске им сказал, что "если ваше заседание не заканчивается тем, что вы договорились, что 5, 10, лучше 100 наших людей вернулись - я считаю это неэффективным заседанием". Сегодня прошло уже 3 месяца, а мы не имеем никакого результата. Я лично докладываю Президенту, это находится на его личном контроле", - добавил Ермак.

Напомним, по словам Андрея Ермака, главным условием проведения саммита лидеров в "нормандском формате" является выполнение всех договоренностей, согласованных в Париже.