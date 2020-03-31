Єрмак назвав головну умову для проведення саміту у "нормандському форматі"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Головною умовою проведення саміту лідерів у "Нормандському форматі" є виконання всіх домовленностей, погоджених у Парижі. Про це під час брифінгу у вівторок заявив керівник Офісу Президента України Пндрій Єрмак, передає кореспондент УНН.
"Головною умовою проведення саміту лідерів у "Нормандському форматі" є виконання всього того, що вони вирішили наприкінці минулого року у Парижі", - сказав Єрмак.
З його слів, Україна завжди говорила і завжди робить все для того, щоб це виконати.
"Але нажаль не все залежить від нас. Є питання, в яких ми зі свого боку зробили все. Але нажаль інша сторона не так дотримується тих зобов’язань які були досягнуті у Парижі. Перша і головна умова - це перелік всього, що було в Парижі. В першу чергу це припинення вогню, яке, нажаль, продовжується", - підкреслив очільник ОП.
Нагадаємо, за словами Андрія Єрмака, Офіс Президента має два основні напрямки у боротьбі з коронавірусом на території України – готовність інфраструктури та забезпечення обсервації.